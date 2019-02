Er komt dan toch een appartementsblok langs het Jaagpad GUS

16 februari 2019

15u16 0 Veurne Ondanks het protest van de buurtbewoners heeft het Veurnse stadsbestuur de omgevingsvergunning voor een meergezinswoning bij een leegstaande belle epoque villa goedgekeurd. Er komen in totaal 12 appartementen.

Langs het Jaagpad in Veurne staat een villaatje uit de belle epoque. Een projectontwikkelaar had voor die locatie al eens een vergunning aangevraagd voor de bouw van appartementen. Toen keurden zowel het stadsbestuur als de West-Vlaamse deputatie dat niet goed. Vandaag dus wel. “In de eerste aanvraag ging het om een nieuwbouw met vier bouwlagen en 13 appartementen en ook nog twee woongelegenheden in de villa”, duidt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus). “Het tweede project is kleinschaliger en keurden we wel goed. In de villa komen er nog twee woongelegenheden maar de nieuwbouw zal slechts drie bouwlagen en tien appartementen tellen. Het zal maximaal negen meter hoog zijn. De villa, die niet beschermd is, blijft behouden en wordt gerenoveerd. Het dateert uit 1929 en staat op de lijst van bouwkundig erfgoed. Via een dubbele passerelle wordt de villa verbonden met de nieuwbouw.”