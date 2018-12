Enorme, gitzwarte rookpluim te zien: verwoestende brand in varkensstal met 200 dieren in Houtem Jelle Houwen

24 december 2018

13u33 0 Veurne In de Jagersstraat in Houtem nabij Veurne is deze middag een verwoestende brand uitgebroken in een varkensstal. In de grote stal zitten 200 varkens samen. De landbouwers hoorden plots enkele ontploffingen en toen ze gingen kijken sloegen de vlammen al door het dak.

Daarna volgden nog enkele ontploffingen. In de stal zijn mogelijks ook chemische stoffen aanwezig die voor extra gevaar kunnen zorgen. De brand gaat gepaard met een zeer zware, gitzwarte rookpluim die tot kilometers in de omgeving te zien is.

Daarom riep de brandweer van Veurne al gauw versterking op. Op dit moment proberen vijf korpsen het vuur te bestrijden: naast Veurne zijn dat Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Diksmuide. Over het lot van de dieren is nog niks bekend.