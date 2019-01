Eindelijk toestemming van Vaticaan Museum: reproductie James Ensors Boetprocessie binnenkort in oud stadhuis GUS

14 januari 2019

10u28 0 Veurne Het Veurnse stadsbestuur heeft van het Vaticaan Museum in Rome de toestemming gekregen om een reproductie van het schilderij Boetprocessie van James Ensor te tonen in het oude stadhuis op de Grote Markt.

“Niet Mu.Zee in Oostende en ook niet het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, maar wel onze stad mag als eerste een digitale reproductie van de Boetprocessie van James Ensor tonen aan het grote publiek”, zegt Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) trots. “Het originele schilderij hangt in het Vaticaan Museum in Rome. De Sodaliteit, die de Boetprocessie organiseert, vroeg een paar jaar geleden al toestemming, maar kreeg die toen niet. Vandaag hebben we die wel.”

Ook cultuurschepen Celine Mouton (Veurne Plus) is blij met het pronkstuk. “James Ensor leefde van 1860 tot 1949 en heeft de Boetprocessie echt bijgewoond. Hij maakte er in 1935 een schilderij van. Een aantal schetsen van dat werk liggen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In het oude stadhuis op de Grote Markt in Veurne zullen we de reproductie een plaats geven. We willen samen met de Sodaliteit de Boetprocessie verruimen naar een echte beleving. Nevenactiviteiten zoals een tentoonstelling met schilderijen, boeken en gedichten zouden een mooie aanvulling zijn. Het kunstwerk is alvast een mooie eerste stap.”