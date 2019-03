Eerste intergemeentelijke wielerwedstrijd ter wereld vond 150 jaar geleden plaats in... Veurne GUS

26 maart 2019

14u15 2 Veurne Lang voor er sprake was van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, was er al een intergemeentelijke wielerwedstrijd tussen Veurne en Adinkerke. Precies 150 jaar geleden vond daar de allereerste wielerwedstrijd ter wereld tussen verschillende gemeenten plaats. Een mooie primeur voor de boetestad, zeker aan de vooravond van de doortocht van de AG Driedaagse Brugge-De Panne.

“Twee jaar geleden vroeg het Roeselaarse Koers-museum mij om onderzoek te doen naar de 150 jaar oude koersgeschiedenis in België”, duidt professor Pascal Delheye, sportpoliticoloog aan de UGent. “Op basis van dat onderzoek werd duidelijk dat de eerste wielerwedstrijd op Belgische bodem werd verreden in Gent op 11 april 1869. We maakten toen ook al melding van de eerste intergemeentelijke wielerwedstrijd Veurne-Adinkerke-Veurne, maar bij gebrek aan primaire bronnen was er geen zekerheid. Vandaag hebben we de spreekwoordelijke ‘smoking gun’ kunnen detecteren. Het ‘Concours vélocépidique’ werd georganiseerd in de zomer van 1869 tijdens de jaarlijkse kermisfeesten in Veurne. Als eerste ‘wegrit’ zou de koers misschien als een wereldprimeur kunnen doorgaan, maar enige West-Vlaamse bescheidenheid is op zijn plaats. Zelf zou ik het zien als een interessante proloog voor de grotere wedstrijd die op 7 november 1869 tussen Parijs en Rouen werd georganiseerd. De afstand tussen Veurne en Adinkerke bedraagt immers maar een dikke 5 kilometer. Maar vanuit politiek en organisatorisch perspectief was het in elk geval een bijzonder markante gebeurtenis. De winnaar was trouwens Justin Vandermeeren, een schoenmaker uit Alveringem.”

Bottenschudder

Bruggeling Toon Duyck noemt zichzelf ‘Le professor vélo’ en is lid van de ORE retrofietsclub. “Die eerste wedstrijd 150 jaar geleden werd gereden op een Michaux-fiets of op een Mac Milan. Een Michaux, bijgenaamd de bottenschudder, bestond uit twee houten karrenwielen en een ijzeren kader. De Mac Milan, die net 180 jaar oud is, komt uit Schotland en heeft een soort paardenkop op de voorkant, want een fiets verving zowaar het paard.”

Behaarde benen zijn een must

Veurne is alvast blij met de wereldprimeur. “Woensdag en ook donderdag vindt voor het eerst een passage plaats van de AG Driedaagse Brugge-De Panne”, geeft toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) mee. “En op 20 april pakken we uit met Historisch Veurne. De theaterwandelingen staan in het teken van cafés en brouwerijen die de eerste koersen sponsorden. De kaartenverkoop loopt als een trein. Enkel voor de wandelingen ’s ochtends is er nog plaats. Diezelfde dag pakken we uit met een retrokoers waarvoor dertig mensen zich al inschreven. Dat is veel als je weet dat de voorwaarden om mee te doen bijzonder streng zijn. We laten enkel stalen racefietsen toe met versnellingen ‘aan de baar’. Deelnemers moeten behaarde benen hebben en een retro-outfit dragen. ‘Het criterium van de dokkerende Boeteling’, zoals we onze retrokoers noemen, zal een mooie blikvanger vormen.”

