Eerste hondenloopweide op toekomstige site Suikerpark GUS

22 maart 2019

12u07 0 Veurne Veurne plant zijn eerste hondenloopweide op de site Suikerpark waar weldra de realisatie van een woon- , industrie- en natuurzone start. Wanneer de weide er zal liggen is voorlopig niet duidelijk.

“Eerst moeten we onderzoeken waar we die weide precies zullen leggen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Jan Verfaillie (CD&V). “Nu moeten honden verplicht aan de leiband maar we willen voor die dieren wel een speelweide creëren waar ze vrij kunnen rond rennen. We onderzochten of dat haalbaar was in het Vaubanpark of bij het Sportpark maar hebben nu gekozen voor het Suikerpark. We zullen met de ontwikkelaar ION overleggen waar die weide het beste kan komen. Het stadsbestuur zal die aanleggen en onderhouden.”