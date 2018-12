Eerste bewoners Suikerpark nemen hun intrek vanaf 2020 Volgend jaar start de aanleg van de wegen in toekomstig stadsdeel op site oude Suikerfabriek in Veurne GUS

17 december 2018

13u54 0 Veurne Dertien jaar nadat de Suikerfabriek in Veurne sloot, krijgt het nieuwe stadsdeel op het terrein van 49 hectare vorm. Volgend jaar start de aanleg van de wegen alsook de bouw van de twee Suikertorens van negen verdiepingen hoog.

De site in de Zuidburgweg zal opgedeeld worden in een zone om te wonen, te werken en te genieten. Het woongedeelte krijgt concrete vorm, laat ontwikkelaar ION uit Waregem weten. “De aanleg van ongeveer één kilometer weg start in maart”, overloopt coördinator Matthieu Pacco. “Voor de zomer beginnen we ook aan de bouw van de eerste huisjes aan de kant van de Brikkerijstraat. Sommige hebben een atelier. Van de 28 woningen is ruim de helft al verkocht. Daarnaast komen er negen appartementen. In de Zuidburgweg vormen twee torens van 31 meter hoog of negen verdiepingen de blikvangers. Daar richten we 68 appartementen in. Ondanks de hoogte zullen die Suikertorens de skyline van Veurne niet wijzigen. Helemaal bovenaan zullen de tiental skyflats de duurste zijn. Van daaruit heb je een fantastisch uitzicht over de boetestad. Een prijs kleven we er niet op. Daaronder komen de parkflats met één, twee of drie slaapkamers die we vanaf 170.000 euro te koop aanbieden. De startflats met één kamer brengen we vanaf 150.000 euro op de markt. In juni willen we starten. De bouw zal twee jaar duren. Het oude kantoorgebouw van de Suikerfabriek breiden we uit met één verdieping. Dat moet dé plek voor de jonge ondernemer worden. Tot slot hebben we nog ruimte voor een cohousing project. Een groep mensen deelt dan samen een aantal voorzieningen. Een winkelgalerij en horecazaak maken het plaatje compleet.”

ION maakt zich sterk dat het Suikerpark binnen de tien jaar ontwikkeld zal zijn. “Door ons project zal het woonpatrimonium in Veurne met tien procent stijgen. We plannen namelijk 450 woonunits”, geeft Matthieu nog mee.

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) zal het bedrijventerrein en natuurpark realiseren. “Begin volgend jaar starten we de procedure om een aannemer aan te stellen”, zegt WVI-directeur Geert Sanders. “We hopen dat de infrastructuurwerken volgend jaar kunnen beginnen zodat de eerste bedrijven het jaar daarna kunnen starten.”

ION toont in het vroeger kantoorgebouw een maquette van het stadsdeel. Na afspraak kan je dat komen bekijken. Op 17 januari om 18.30 uur vindt in Furnevent het commerciële lanceringsevent plaats. Alle info vind je op www.suikerpark.be of www.suikerfabriek.be.