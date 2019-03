Een duik in de geschiedenis van Veurne GUS

11 maart 2019

10u05 1 Veurne Ben je geïnteresseerd in het verleden van Veurne? Kom dan dinsdag 12 maart om 19.30 uur naar de voorstelling van de ‘Historische atlas van Veurne-Ambacht’ samengesteld door historicus Paul Vandewalle.

De vereniging Ghesellen van de Kastelnij Veurne nodigen dinsdag Paul Vandewalle uit. In zijn tweedelig naslagwerk zit een schat aan kaartmateriaal. Zo kan je de evolutie van verschillende parochies volgen door de eeuwen heen tot aan de fusies rond 1977. Ook de kerken, waterlopen, wegen en bruggen heeft hij bestudeerd. Er is een hoofdstuk geschreven over de drooglegging van De Moeren. De toegang tot de lezing van dinsdag is gratis. Iedereen is welkom in De Seylsteen op de Sint-Denisplaats. Nadien biedt het Veurnse stadsbestuur nog een receptie aan. Wie er niet kan bij zijn maar de atlas toch wil kopen, kan contact opnemen met de Ghesellen via info@ghesellen.be . Check ook www.ghesellen.be.