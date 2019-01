Duurzame verwarmingsinstallatie voor historisch gebouw GUS

09 januari 2019

14u58 0 Veurne Het Veurnse stadsbestuur zal de verwarmingsinstallatie in de Oude Vleeshalle op de Grote Markt vernieuwen. Dat betekent 10,7 ton minder CO²-uitstoot.

“Het gaat om een investering van ruim 27.000 euro waarvoor we zestig procent subsidies krijgen van de Vlaamse regering”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “De werken moeten we tegen ten laatste oktober 2021 uitvoeren. We vinden het heel belangrijk om met onze openbare gebouwen het goede voorbeeld te geven op vlak van duurzaamheid. We zullen 10,7 ton minder CO² uitstoten. Dat heeft hetzelfde effect als 535 bomen planten. Een mooie winst.” In de Oude Vleeshalle komen de leerlingen van de tekenacademie samen. “De huidige verwarmingsketel is meer dan twintig jaar oud. Hoog tijd voor vernieuwing dus”, pikt schepen van Patrimonium Anne Dequidt (CD&V) in. “We vernieuwden de stookplaats met een condenserende ketel. Uit een energieaudit van distributienetbeheerder Eandis van twee jaar leden bleek dat het energieverbruik in de Oude Vleeshalle wel meeviel maar dat het veel te weinig geïsoleerd was. Ook de verlichting en verwarming bleken niet duurzaam genoeg. Dat laatste probleem lossen we alvast op.” De Oude Vleeshalle dateert uit 1615.