Duikers zoeken naar drenkeling na auto-ongeval, tot bestuurder opdaagt Jelle Houwen

04 december 2018

Duikers van de brandweer van Veurne hebben gisterenavondeen tijdlang gezocht naar een mogelijke drenkeling in de Vaart langs de Debarkestraat in de buurt van De Moeren, vlakbij Bulskamp en Veurne aan de Franse grens. Rond 20 uur passeerde een voorbijganger er de smalle en weinig bereden weg en merkte opeens een wagen op die op zijn dak in de water van de Vaart lag. De lichten van de wagen bleken nog te werken, het dak lag in het water en het portier van de bestuurder stond open. De passant verwittigde meteen de hulpdiensten. Zowel de brandweer met een duikersploeg, de politie en een ambulance en MUG snelden ter plaatse. Omdat er niemand meer in de wagen kon aangetroffen worden was er de vrees dat de bestuurder uit het voertuig was geslingerd of geraakt. Daarom ondernamen de duikers meteen een zoekactie in het water. Na een half uur leverde die evenwel niets op en werd besloten om de wagen te takelen. Net op dat moment daagde de bestuurder, een Fransman, toch op. De man bleek bij het ongeval lichtgewond te zijn geraakt en was onderkoeld. Hij was na het ongeval spoorloos, daagde pas op toen de brandweer weer wilde vertrekken. Hij werd voor verzorging meegenomen naar het ziekenhuis in Veurne.