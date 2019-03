Dorpsschool Steenkerke sluit eind dit schooljaar want er is één leerling te kort GUS

14 maart 2019

07u55 0 Veurne De school De Kleine Reus in Steenkerke telt 13 leerlingen en 3 leerkrachten in het lager onderwijs. Het haalt de norm van 14 leerlingen niet dus houdt de school op te bestaan. Dat maakte het stadsbestuur bekend. De gemeenteraad van 25 maart buigt zich over die beslissing.

“De sluiting van de dorpsschool in Steenkerke betekent dat de kinderen van vijftien gezinnen uit de vrije kleuterschool en de gemeentelijke lagere school naar een school buiten het dorp zullen moeten verhuizen”, beseft schepen van Onderwijs Celine Mouton (Veurne Plus). “Slechts een kwart van de kinderen uit de dichte omgeving van Steenkerke ging naar de dorpsschool. Veel ouders kozen al voor een school die ligt op de weg van of naar hun werk.” De dorpsschool in Steenkerke is een bijzonder verhaal door de combinatie van de vrije kleuterschool, die trouwens wel het vereiste aantal leerlingen heeft, en de gemeentelijke, lagere school. “We konden kiezen voor een genadejaar maar de onzekerheid zou daarmee niet ophouden. We beseffen dat de sluiting op 30 juni van dit jaar een emotioneel moment is voor iedereen”, besluit Mouton.