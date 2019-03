Dorpsschool Steenkerke sluit eind dit schooljaar de deuren: één leerling te kort (en te duur voor de gemeentekas) GUS

14 maart 2019

07u55 0 Veurne De school De Kleine Reus in Steenkerke telt in het lager dertien leerlingen en drie leerkrachten. De Kleine Reus haalt de norm van veertien leerlingen niet, en dus houdt de school op te bestaan. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Ook de kleuterschool in hetzelfde gebouw sluit de deuren, hoewel er daar net kinderen genoeg zijn.

De dorpsschool in Steenkerke heeft een vrije kleuterschool, die trouwens wel het vereiste aantal van twaalf leerlingen heeft, én een gemeentelijke lagere school. “De sluiting van de dorpsschool in Steenkerke betekent dat de kinderen van vijftien gezinnen uit de vrije kleuterschool en de gemeentelijke lagere school naar een school buiten het dorp zullen moeten verhuizen”, zegt schepen van Onderwijs Celine Mouton (Veurne Plus). “Slechts een kwart van de kinderen uit de dichte omgeving van Steenkerke ging naar de dorpsschool. Veel ouders kiezen al voor een school die op de weg van of naar hun werk ligt.”

Te duur

Maar had Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) niet beslist dat scholen met een tekort aan leerlingen nog een jaar genade kregen? “We konden inderdaad kiezen voor een genadejaar”, zegt schepen Mouton. “Maar de onzekerheid zou daarmee niet ophouden. We onderzochten de evolutie van het aantal leerlingen van de voorbije vijf jaar en zien ook in de toekomst weinig beterschap. Nu al betalen we 30 lesuren uit de stadskas, een jaarlijkse kost van 50.000 euro.”

Van dorpsschool naar dorpshuis

“We beseffen dat de sluiting op 30 juni dit jaar een emotioneel moment is voor iedereen”, gaat schepen Mouton verder. “We spelen met het idee om het schoolgebouw om te vormen tot een dorpshuis. De school in Steenkerke is de laatste gemeenteschool in Veurne. We hebben wel nog onze stedelijke academie voor Muziek en Woord”, besluit Mouton. Het stadsbestuur houdt de personeelsleden van de gemeenteschool in dienst. Er vallen dus geen ontslagen.

Kleuterschool verhuist naar Veurne

Dirk Gombeir, voorzitter van het katholiek basisonderwijs in Veurne, stond voor een dilemma. “De vrije kleuterschool in Steenkerke valt onder onze koepel. Het was een tweestrijd. Wij hebben immers wél genoeg leerlingen. Anderzijds heeft het stadsbestuur in overleg met ons beslist om de lagere school te sluiten én de kinderopvang die daarmee verbonden is. We vinden het beter dat de kleuter- en basisschool op één site gecentraliseerd zijn. Daarom zullen we de Steenkerkse kleuterschool onderbrengen in een lokaal van de vrije basisschool De Droomvlieger in de Brugse Steenweg. De school blijft zelfstandig bestaan, met directeur en juffen van Steenkerke, maar dan in Veurne zelf in plaats van in het dorp. Zo behouden we de zorguren en kunnen we de kleinschaligheid die eigen is aan een dorpsschool behouden.”