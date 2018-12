Dirk (46) en Evelyne (43) zijn alles kwijt: “Maar goddank gebeurde het niet ’s nachts, want onze drie zonen slapen in de kamer waar het begon te branden” Jelle Houwen

10 december 2018

13u39 0 Veurne Dirk Vandenberghe (46) en Evelyne Deloz (43) hebben de schade opgemeten na de zware brand van zondagavond. De hele bovenverdieping is vernield, en ook het atelier van Evelyne is naar de vaantjes. “Maar gelukkig is het niet ‘s nachts gebeurd, want onze drie zonen slapen op de plek waar het begon te branden.”

De brand in het huis in de Heydehoekstraat in Eggewaartskapelle ontstond zondagavond even voor 19 uur. Dirk en Evelyne en zonen Quinten (17), Seppe (13) en Wout (11) waren op dat moment gewoon thuis. Opeens kwam een van de jongens naar beneden: boven rook het naar vuur. “Ik ging naar boven en rook onmiddellijk dat er iets niet pluis was”, vertelt Dirk. “De schouw van de houtkachel voelde boven ook erg warm aan. Ik ging buiten een kijkje nemen en zag véél rook boven de schouw hangen. Door de rukwinden werd die rook ook telkens terug naar binnen geblazen. Ik heb iedereen gezegd dat ze het huis moesten verlaten en ik heb de brandweer gebeld.”

Toen de brandweer van Veurne ter plaatse kwam, waren er in de schouw al vlammen te zien. De hevige wind verergerde de situatie. Ook het dak stond intussen in brand. De brandweer riep versterking op en onder meer Oostduinkerke, Lo en De Panne stuurden een tankwagen. Door de wind bleek het vuur echter moeilijk te blussen. De brandweer kon niet voorkomen dat bijna de hele bovenverdieping uitbrandde. Ook beneden is de schade groot. Het gezin moest zondagavond met lede ogen aanzien hoe de vlammen het huis vernielden.

Helemaal zelf gerenoveerd

“We verhuisden in 1 januari 2012 vanuit Pervijze naar hier”, zuchten Dirk en Evelyne. “Voor we hier kwamen wonen, hadden we het oude huis volledig verbouwd. We moeten nu opnieuw beginnen. We mogen wel blij zijn dat de brand ontstond toen we allemaal wakker waren. Wat als het ‘s nachts was gebeurd? Enkel voor één kat vrezen we het ergste, het dier is wellicht in de brand gebleven.” Dirk is ook een gepassioneerd duivenliefhebber, maar zijn vogels overleefden het.

Stock vernietigd

Erger is het voor Evelyne, die beneden een atelier had als professioneel ontwerpster van allerlei creaties en cadeautjes. “Mijn atelier heeft zware schade opgelopen”, zucht Evelyne. “Ik ben al zes jaar ontwerper in hoofdberoep, daarvoor was ik vooral naaister. Mijn zaak was echt enorm gegroeid, ik had heel wat klanten. En het was net zo’n drukke periode. Er stonden nog tientallen pakjes klaar om verstuurd te worden, maar die zijn allemaal beschadigd. Ik zal heel wat klanten moeten teleurstellen en hun bestellingen moeten annuleren. Dat raakt me echt diep. Gelukkig reageren mijn klanten begripvol, sommige boden zelfs hun hulp aan. Maar veel van mijn stock en werkmateriaal is vernield. Dat moet ik nu eerst laten bezinken.”

Het gezin krijgt ook de komende dagen nog onderdak in een vakantiehoeve in Beauvoorde. De stad Veurne zoekt nu samen met de politie een noodwoning, wellicht voor een periode van enkele maanden.