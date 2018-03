Dieren gezocht voor kinderboerderij Suikerpark 17 maart 2018

02u29 0 Veurne Andy Vandenbon van kinderboerderij Hoeve Paepehof in Adinkerke zal de nieuwe kinderboerderij op de site Suikerpark in Veurne runnen.

Hij zoekt momenteel allerlei boerderijdieren. "Ontwikkelaar ION staat in voor de infrastructuur en wij zullen de dieren zoeken en verzorgen. Er zijn altijd mensen die om welke reden dan ook hun dier wegdoen. Die zijn uitzonderlijk welkom bij ons op het Suikerpark. Ik denk aan een ezel, pony, enkele eendjes of een varken. Die dieren moeten wel gechipt zijn. We hebben ook nog vrijwilligers nodig", laat Andy weten. "De inrichting van de weides in Veurne is volop bezig. De opening is halfweg april gepland." Info: www.hoevepaepehof.be. (GUS)