Dieren eerste bewoners nieuw stadsdeel SUIKERPARK MET SPEELTUIN EN BARBECUEZONE OPENT ZONDAG GUDRUN STEEN

11 april 2018

02u43 1 Veurne Dertien jaar na de sluiting van de Suikerfabriek in Veurne krijgt het terrein op 15 april een nieuwe invulling. Dan gaan een kinderboerderij, speeltuin en barbecuezone open. Er komen ook woningen. De bouw start dit najaar.

Komende zondag opent de geïmproviseerde kinderboerderij Suikerhof op het nieuwe stadsdeel. De kinderboerderij zal zo'n 2,5 hectare in beslag nemen op de site. "In enkele weides op de site zullen onder meer een ezel, geiten, kippen, eenden en konijnen rondlopen", zegt Davy Demuynck van het Waregemse bedrijf ION. "Het team van hoeve Paepehof in Adinkerke onder leiding van Andy Vandenbon zal de dieren verzorgen. Zij brengen ze hier tijdelijk onder. Een horecapunt komt er voorlopig niet. Nog op 15 april kunnen kinderen ravotten op een groot speelplein met glijbanen, zandbakken, een wip en schommel. Tot slot zal ook grillen kunnen op één van de grote, vaste barbecuetoestellen. Dat zijn allemaal tijdelijke functies die zullen verdwijnen als we het stadsdeel verder ontwikkelen." ION investeert 110 miljoen euro in een woonzone op de site van in totaal 49 hectare, waarvan de ontwikkeling dit najaar start. "Het zal zeker tien jaar duren vooraleer de 450 appartementen en woningen gebouwd zullen zijn. Tijdens dat proces willen we dynamiek op de site. Daarom denken we ook na over evenementen."





Suikertoren

De commercialisatie van de eerste 35 woongelegenheden start half april. Een woning is te koop vanaf 200.000 euro en een appartement vanaf 150.000 euro. Verder omvat de eerste fase de heraanleg van de Brikkerijstraat, de realisatie van een fietspad en de aanleg van een eerste deel van de wegen in de projectzone. "We plannen 300 appartementen en 150 woningen", geeft Davy Demuynck nog mee.





"Blikvanger is de Suikertoren met negen bouwlagen, waar we alles samen zestig appartementen zullen inrichten. Er is ruimte voor verschillende woonvormen. Centraal leggen we een Suikerplein van 600 vierkante meter aan. Ook horeca en middenstand moeten hun plek krijgen. Het regionale bedrijventerrein van 16 hectare maakt de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) dit jaar bouwrijp. Dit is een troef voor de toekomstige bewoners, want wie wil er nu niet op wandelafstand van zijn werkplek wonen?" Tot slot creëert de WVI een groene buurt met waterbekkens, dijken en een moerasgebied.





Opening

Zondag 15 april opent eerste schepen Anne Dequidt (CD&V) om 10 uur officieel het Suikerpark.





Aansluitend kunnen de bezoekers aanschuiven voor een paasbrunch en kinderen kunnen paaseieren zoeken. De toegang naar de boerderij, speeltuin en barbecuezone is via de Brikkerijstraat waar een parking is aangelegd. Vooraf inschrijven is nodig en kan via www.suikerpark.be.