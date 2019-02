Dief slaat laptop kapot om zijn privacy te beschermen: werkstraf van 75 uren JHM

22 februari 2019

15u00 0 Veurne Een opvliegende 29-jarige man uit Veurne moet een werkstraf van 75 uren vervullen en 800 euro boete betalen omdat hij op de trein een laptop stal, en die vervolgens voor de ogen van de politie kapot sloeg. “Ik wou niet dat het slachtoffer mijn gegevens op de laptop zou krijgen. Het ging om mijn privacy”, vindt D.C.

Begin april vorig jaar trof D.C. in het station van Veurne op de trein een verloren rugzak aan, met daarin een laptop. Hij nam de laptop mee naar zijn huis en zette er zijn eigen gegevens op. Op 20 april belde de politie hem om te informeren naar de laptop. D.C. had immers foto’s van zichzelf op de iCloud gezet waartoe slachtoffer B.H. uit Sint-Niklaas ook nog toegang had. Die stapte met zijn beeltenis naar de politie die D.C. meteen herkende. Die moest op het kantoor langs gaan en ging met de agenten mee naar huis om de laptop zogezegd terug te geven. “Maar plots sprintte hij naar binnen en probeerde de agenten nog buiten te sluiten”, sprak de procureur. “Hij stormde naar boven, greep zijn laptop vast en sloeg die aan diggelen voor de ogen van de politie. In plaats van die netjes terug te geven, vernielde hij hem. Kenmerkend voor D.C., hij stond al meermaals terecht voor vernielzucht.” De rechter wilde weten waarom D.C. dat deed en weer kwam hij verrassend uit de hoek. “Ik kon die laptop toch niet teruggeven aan hem? Daar stonden intussen mijn persoonlijke gegevens op, die mag hij niet krijgen. Ik moest mijn privacy beschermen tegen hem”, draaide D.C de rollen om. Hij is wel akkoord om slachtoffer B.C. 1.638 euro te vergoeden.