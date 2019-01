Dief slaat gestolen laptop kapot voor ogen politie: “Om mijn privacy te beschermen” Jelle Houwen

11 januari 2019

13u08 0 Veurne Een heetgebakerde 29-jarige man uit Veurne riskeert zes maanden cel voor de diefstal en de vernieling van een laptop.

D.C. stal op de trein in het station van Veurne een rugzak met daarin een laptop. Een man uit Sint-Niklaas had die rugzak laten liggen. “Als ik die rugzak niet had meegenomen, had iemand anders het gedaan”, aldus D.C. Hij besloot de laptop ook te gebruiken. Maar toen slachtoffer B.H. twee weken later plots foto’s van D.C. zag verschijnen in zijn iCloud, verwittigde hij de politie.

D.C. nam na het verhoor enkele agenten mee naar huis om de laptop terug te geven. “Maar plots stormde hij naar boven, greep zijn laptop vast en sloeg die aan diggelen voor de ogen van de politie. De man stond trouwens al meermaals terecht voor vernielzucht.” D.C. had zijn excuus klaar. “Ik kon die laptop toch niet teruggeven? Daar stonden intussen mijn persoonlijke gegevens op en die mag de eigenaar van de laptop niet krijgen. Ik moest mijn privacy beschermen.”

D.C. riskeert zes maanden cel en 800 euro boete, maar krijgt wellicht een werkstraf. Hij moet het slachtoffer1.638 euro betalen. Vonnis op 25 januari.