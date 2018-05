Dertiger deelt klappen uit en steelt dan mountainbike 11 mei 2018

Een 33-jarige man uit Veurne riskeert 3 maanden cel voor slagen en diefstal van een mountainbike. Op 13 september 2016 raakte I.D. met een andere man in een discussie verwikkeld voor de deur van frituur Passe Vite in Veurne. I.D. deelde enkele klappen uit en reed vervolgens weg met de mountainbike van het slachtoffer. I.D. liet verstek gaan in de rechtbank en kijkt wellicht daardoor aan tegen een effectieve gevangenisstraf. Vonnis 25 juni. (BBO)