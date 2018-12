De Moeren lokt grauwe kiekendief met vogelakkers Beschermingsprogramma VLM op kruissnelheid GUS

04 december 2018

10u53 0 Veurne Landbouwers in De Moeren bij Veurne hebben 100 hectare vogelakkers gecreëerd. Het is nu wachten op de komst van de grauwe kiekendief.

De grauwe kiekendief is een beschermde roofvogel die in Vlaanderen nog maar zelden voorkomt. In West-Vlaanderen selecteerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) De Moeren als testgebied voor vogelakkers. Twee jaar na de start van dat beschermingsprogramma is het doel van 100 hectare behaald. Een vogelakker bestaat uit stroken luzerne afgewisseld met graan, gras en kruiden. Daarin voelt de veldmuis, het favoriete hapje van de grauwe kiekendief, zich goed. De deelnemende landbouwers werken met een beheersovereenkomst met de VLM. Ze krijgen jaarlijks een vergoeding voor hun inspanningen. Tussen twee maaibeurten zit er minimum zestig dagen. Zo kunnen de vogels hun jongen rustig grootbrengen. Naast de Grauwe Kiekendief varen ook de veldleeuwerik en insecten wel bij zo’n vogelakker. In De Moeren is de grauwe kiekendief nog niet gespot maar in Diksmuide wel. Medewerkers van de natuurwerkgroep De Kerkuil vonden de voorbije zomer het nest van een koppel op het akker. De vier jongen zijn uitgevlogen.