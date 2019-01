De meest verkeersveilige sneeuwman staat bij De Droomvlieger GUS

23 januari 2019

09u43 0 Veurne Groot is hij niet maar hij valt wel op: de sneeuwman die de leerlingen van de vrije basisschool De Droomvlieger in Veurne hebben gemaakt.

“We lieten de bel vandaag met plezier een half uur later rinkelen”, lacht directrice Marieke Stubbe. “Sneeuwpret had voorrang. De sneeuwballen vlogen in het rond, de sledes gleden over de speelplaats en uit de kinderhanden kwamen schitterende sneeuwmannen. Eentje had er zelfs een fluorescerend vestje aan en was omringd door twee kaboutersneeuwmannetjes met een verkeerskegel op het hoofd. Of hoe sneeuw ook educatief kan zijn.” De kinderen van het vijfde leerjaar wierpen zich op de rug, bewogen armen en benen en creëerden zo een sneeuwengel.