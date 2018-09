De Droomvlieger gaat 'op stap' 04 september 2018

Leerkrachten van de vrije basisscholen De Droomvlieger in Veurne en de Vliegerboom in Bulskamp hadden in het verlof schoenen verzameld. Die leidden op de eerste schooldag de weg naar de klassen. " 'Op stap' is ons jaarproject", zegt directrice Marieke Stubbe. "Elke maand bedenken we een thema. 'De voeten onder tafel' of 'In iemands schoenen staan' zijn maar twee voorbeelden. Ook dit schooljaar kunnen we trouwens rekenen op de ouderraad die vanmorgen (gisteren red.) trakteerde met koffie en fruit."





(GUS)