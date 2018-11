David Decoene vraagt ten dans op nieuwe cd 14 november 2018

David Decoene (33) uit Veurne stelt op vrijdag 16 november vanaf 20 uur in de Laladu in Koekelare zijn cd 'Dans met mij' voor. Tien van de zestien nummers schreef hij zelf. "Zowel de tekst als de muziek vloeiden uit mijn pen. De liedjes gaan over de liefde en hoe we elkaar lief hebben. Ik wil vooral dat mijn fans luisteren naar de teksten, want ze bevatten veel waarheid. De kracht van familie komt vaak terug. In 2014 bracht ik twee singles uit en het jaar erop stelde ik mijn eerste full-cd 'Uit mijn hart' voor. Daarna volgden nog twee singles en nu dus mijn tweede album. In het danscafé Laladu in Koekelare speel ik elke zondag livemuziek met artiesten. Daarnaast liggen er al optredens vast in Brugge, Oostduinkerke, Koksijde en Klerken." Volg David Decoene op zijn Facebookpagina. (GUS)