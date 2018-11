Daar is filmcrew van De Rechtbank weer 27 november 2018

02u24 0

Het seizoen op VIER is pas afgelopen, maar er zijn intussen al nieuwe opnames gestart voor een negende jaargang van het populaire De Rechtbank.





De eerste locatie waar de opnames aan de gang zijn, is de politierechtbank in Veurne. De komende maanden zal de filmploeg er zowat elke maandag actief zijn. In 2015 was de ploeg al eens te gast in de politierechtbank van Veurne en de samenwerking verliep toen zo goed dat er een vervolg komt. Bij het begin van iedere zitting leest politierechter Geert Vandaele een nota voor de aanwezigen voor. "Ieders privacy wordt gerespecteerd en voor uitleg is de ploeg altijd beschikbaar. Wij werken graag mee, omdat we een inzicht willen geven in hoe een rechtbank dagelijks werkt." Ook in andere rechtbanken zal gefilmd worden, maar de gesprekken in Hasselt en Gent lopen nog. Het negende seizoen is in het najaar van 2019 te zien op VIER. (JHM)