Creatief recycleren noemen ze dat Uitbater hotel De Loft exposeert deuren die hij door verbouwingswerken anders toch naar containerpark moest doen GUS

11 december 2018

10u11 0 Veurne Stijn Maerten van hotel De Loft in Veurne zit volop in de verbouwingswerken. De twaalf deuren die hij liet vervangen, heeft hij in handen gegeven van twee kunstenaars. Het resultaat zie je tot eind februari in de galerij bij het hotel.

“We hebben het café rechtover ons hotel in de Oude Vestingstraat gekocht om er een vakantiewoning in te richten. Die moet klaar zijn tegen de paasvakantie van 2019”, vertelt Stijn die al jaren de uitbater is van hotel De Loft met acht kamers. “Vroeger hadden we een traditie om in de galerij bij onze zaak een tentoonstelling op het getouw te zetten. Met die gewoonte knopen we opnieuw aan met de expositie ‘Deurwinterd’. In kunstenaars Knut Kersse uit Nieuwpoort en Paul Vanhee uit Hulste vond ik twee partners. Zij hebben twaalf oude deuren een nieuw leven gegeven. Knut zette er, geheel in zijn eigen stijl, vrouwelijke figuren op. Paul Vanhee schilderde er zijn gekende gezichten op. Ze zijn te koop voor 750 euro per deur.” De galerij is van vrij- tot en met zondag open van 8.30 tot 18 uur. In de kerstvakantie is dat elke dag behalve op dins- en woensdag. De Loft vind je in de Oude Vestingstraat 36.