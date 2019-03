Crash tegen boom in Avekapelle, bestuurder ongedeerd JHM

12 maart 2019

13u48 0 Veurne Op de ‘s Heerwillems in Avekapelle is een bestuurder dinsdagmiddag tegen een boom gereden. De bestuurder was ongedeerd.

De bestuurder van de Toyota kwam van de rotonde gereden en wilde richting Pervijze rijden. Enkele honderden meters verder verloor de bestuurder om onduidelijke reden de controle over het stuur. De wagen belandde in de berm en raakte daar een boom. De boom werd deels ontworteld door de klap. De bestuurder liep geen verwondingen op, maar de Toyota is zwaar beschadigd en moest getakeld worden.