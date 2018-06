Commotie over fietspad van... 44 m 28 juni 2018

02u51 0 Veurne Op Facebook is commotie ontstaan over een zogezegd fietspad van 44 meter in het Veurnse dorp Beauvoorde dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zondag officieel opent. "Dit is geen fietspad, maar een uitwijkstrook", verduidelijkt VLM-woordvoerster Els Seghers.

"We hebben 7,3 kilometer vrijliggende fietspaden aangelegd tussen Izenberge en de Nieuwe Herberg in Alveringem en van Izenberge via Beauvoorde naar de gewestweg N8. In Beauvoorde zelf rijden fietsers en automobilisten door elkaar, maar eens voorbij de dorpskern richting Alveringem ligt aan de linkerzijde het dubbelrichtingsfietspad. Om fietsers veilig te laten oversteken, goten we een uitwijkstrook in asfalt die we extra zullen aanduiden en beveiligen. Daar kunnen de fietsers dus even van de rijweg om rustig over te steken. Er is langs het nieuwe traject maar één zo'n uitwijkstrook. Het nieuwe fietspad is 2,5 meter breed en gericht op het woon-werkverkeer en scholieren. Uiteraard vaart ook de fietsrecreatie er wel bij. Vandaar dat we het fietspad op de eerste dag van de zomervakantie openen. Mensen in een elektrische rolstoel kunnen zich ook veiliger bewegen op dat vrijliggende pad. Momenteel verwerven we gronden om tussen Izenberge en Leisele ook een fietspad aan te leggen." (JHM/GUS)