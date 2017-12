Cocaïnedealer geklist na onderzoek van 8 maanden 02u26 6 Veurne De politiezone Spoorkin heeft tijdens een grootschalige actie in de strijd tegen cocaïne een grote dealer opgepakt. Al acht maanden lang bracht de recherche van Veurne de problematiek via een vooronderzoek in kaart.

Dat onderzoek werd uitgediept en afgelopen woensdag gingen de agenten tot actie over. In samenwerking met de federale politie en de politie van Oostende hebben de Veurnse agenten een cocaïnedeal in de omgeving van Oostende gestopt. Een 45-jarige man uit Veurne, de hoofdverdachte, werd samen met een 22-jarige Albanees opgepakt. Ook een grote som geld, een hoeveelheid cocaïne en een auto werden in beslag genomen. De volgende 48 uren werden verschillende huiszoekingen gehouden en werden er vijf bijkomende arrestaties verricht. De vijf speelden mogelijk een sleutelrol bij de verdeling van cocaïne in Veurne, maar werden na verhoor vrijgelaten. De 45-jarige man en de Albanees zijn wel aangehouden. Korpschef Devid Camerlynck is opgetogen met het resultaat. "Het vooronderzoek kwam er na een aantal politietussenkomsten in het uitgaansleven en na signalen van ongeruste burgers over cocaïnegebruik in Veurnse cafés", zegt hij. "Alhoewel we een klein team zijn, hebben we toch maandenlang gewerkt en konden we tijdens de arrestaties zelfs rekenen op collega's op rust. Dit is een belangrijk resultaat in de strijd tegen drugs, tegen de boosdoeners die het uitgaansleven in Veurne willen verzieken." De twee dealers verschijnen dinsdag voor de raadkamer. (JHM)