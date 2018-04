City Run Veurne 26 april 2018

Studenten lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie van Vives Torhout organiseren zondag 29 april een City Run in Veurne. Dat is een gebouwenloop van vijf of tien kilometer door een zevental gebouwen zoals het stadhuis, de oude brandweerkazerne en een paar scholen. Deelnemen kost twaalf euro. Er is geen tijdsregistratie. Het is dus vooral een toegankelijk, recreatief loopevenement. Je kan je vanaf 18.30 uur aanmelden in het college in de Karel Coggelaan. Het startschot weerklinkt om 20 uur op de Grote Markt. Info: www.cityrunveurne.be.





(GUS)