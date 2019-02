Cheque van 2.000 euro overhandigd aan brandweersergeant Jan Bouttry Jelle Houwen

01 februari 2019

10u20 0 Veurne Brandweersergeant Jan Bouttry uit Veurne kreeg onlangs een cheque van 2.000 euro overhandigd door Patrick Dumortier, Niels De Ruyck en Dieter Ghekiere. Dat geld is afkomstig van de verkoop van verschillende brandweer- en hulpverleningsbadges die het drietal verkocht.

Het bedrag is een kleine verrassing, want eerder maakten het drietal bekend dat de verkoop 1.200 euro had opgeleverd. “We wilden het als een verrassing houden bij het overhandigen van de cheque”, zegt Patrick Dumortier. “We zijn erg blij dat we dit toch wel mooie bedrag kunnen schenken. 2.000 euro is een som die Jan zeker kan gebruiken want hij verdient alle steun. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen.” Jan Bouttry werd anderhalf jaar geleden op zijn 51ste geconfronteerd met een keiharde diagnose: hij lijdt aan de spierziekte ALS. Sinds de diagnose hing de man zijn brandweerhelm aan de haak en ging zijn toestand snel achteruit. De man, die twee tienerdochters heeft, zag zo een einde komen aan 33 jaar carrière bij de brandweer. Hij wordt er echter nog steeds op handen gedragen en het korps van Veurne zat niet stil. Zij organiseerden de actie ‘Fire for Jan’ en konden daardoor een cheque van 13.421 euro overhandigen. Daarmee kan Jan revalidatiespullen kopen. Ook tijdens de Warmste Week werd op het domein Puyenbrouck nog een bedrag overhandigd aan de ALS-liga. Alhoewel het flink wat inspanningen van hem vergt was Jan zelf aanwezig tijdens de overhandiging van beide cheques. “Ik ben de brandweer en iedereen die me helpt erg dankbaar”, zei hij. “Ze zijn echt een grote familie.” De verkoop van de ruim 360 brandweerbadges door Patrick, Niels en Dieter leverde overigens nóg een cheque op: er werd ook 1.000 euro overhandigd aan de Brugse MUG-heli.