Chauffeur koelwagen betrapt met illegalen 10 maart 2018

Een 35-jarige Roemeense trucker is door de onderzoeksrechter in Veurne aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De politie Spoorkin kon de man donderdag betrappen in de Nijverheidsstraat. Ze had melding gekregen van mensensmokkel en repte zich ter plaatse met vier ploegen.





"Ter hoogte van de Welvaartstraat konden de ploegen twee illegalen oppakken en vervolgens aan de Truckstop één jongeman bevrijden uit de laadruimte van een koelwagen, die voorgebakken brood vervoerde van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Dankzij een getuige kon besloten worden dat de Roemeense chauffeur betrokken was bij de smokkel en hij werd gearresteerd." Twee Iraniërs en één Syriër bleken na verhoor het slachtoffer van mensensmokkel. "Het probleem van transmigratie is ondertussen een permanent aandachtspunt voor onze politie-inspecteurs", stellen commissaris Toon Fonteyne en korpschef Devid Camerlynck. (JHM)