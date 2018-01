CD&V Veurne kiest voor het eerst vrouwelijke lijsttrekker 02u36 0 Foto Gudrun Steen Lijsttrekker en huidig eerste schepen Anne Dequidt met CD&V-voorzitster Lies Dezeure. Veurne De huidige eerste schepen, Anne Dequidt (64), bevoegd voor Infrastructuur en Landbouw, zal de CD&V-lijst trekken. Anne is de eerste vrouwelijke lijsttrekker die CD&V Veurne ooit heeft gehad en de enige vrouwelijke kandidaat-burgemeester in Veurne.

Jef Germonpré uit Bulskamp was aanvankelijk de lijsttrekker, maar hij nam rond de jaarwisseling ontslag. "We hebben nu gekozen voor iemand met ervaring die openstaat voor vernieuwing en verjonging", reageert CD&V-voorzitster Lies Dezeure (33). Anne was van 1995 tot 1998 gemeenteraadslid en sinds 1999 is ze onafgebroken schepen. Ze is getrouwd met de gepensioneerde landbouwer Marc Vermeesch, met wie ze vijf kinderen heeft, één is overleden. Ze heeft elf kleinkinderen. "Deze legislatuur waren de dorpskernvernieuwingen in Steenkerke en Avekapelle en de werken in De Moeren dé grote dossiers. De werken in de dorpskern in Houtem zijn bezig. De uitdagingen die komen, zijn de ontwikkeling van de suikerfabrieksite en de mobiliteit." Anne Dequidt was bij de gemeenteraadsverkiezing in 2012 lijstduwer en had met 730 voorkeurstemmen de derde beste score binnen haar partij.





En hoe zit het met de rest van de CD&V-lijst? "Schepen Nathalie Delva en OCMW-voorzitster Anja Pilet waren geen kandidaat voor de eerste plaats, maar staan uiteraard wel op onze lijst. Ook schepen Jan Verfaillie krijgt een plaatsje opde lijst, maar dan minder prominent dan in 2012, toen hij de lijst trok." Het zitje van Jef Germonpré in de gemeenteraad wordt vanaf 22 januari ingenomen door Luc Bultheel. Hij was vroeger nog gemeenteraadsvoorzitter, maar had in 2012 onvoldoende stemmen om rechtstreeks verkozen te geraken. (GUS)