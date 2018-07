CD&V kiest voor jonge nieuwkomers 25 juli 2018

Van de 21 kandidaten bij CD&V Veurne zijn er 11 nieuwkomers. Dat zijn Isabelle Verlodt uit Steenkerke, Mieke Goens van sanitair Johan Goens, Koen Devriendt van de IWVA, schooldirecteur Stefaan Gyssels, Remi Vanhee, Céline Serpieters, Lisa Thieren, Sander David, Emily Bauden en Freddy Verslype. Schepen Anne Dequidt trekt de lokale CD&V-lijst.





Oud-burgemeester Jan Verfaillie staat op de twaalfde plaats. Nog opmerkelijk is dat Guido Hoste met zijn 75 jaar op de tweede plaats staat voor OCMW-voorzitster Anja Pilet. Schepen Nathalie Delva komt niet op omdat ze verhuist naar Oostende.





"We stappen met drie generaties kandidaten naar de kiezer die actief zijn in de meest diverse sectoren", zegt voorzitster Lies Dezeure. "De ervaring zetten we voorop. Zes kandidaten komen uit de Veurnse dorpen. Met de slogan 'De weg vooruit' trekken we naar oktober." (GUS)