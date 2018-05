Caravan promoot zomerse activiteiten 12 mei 2018

De dienst Cultuur en Toerisme van Veurne trekt vanaf dit weekend de baan op met een kleurrijke caravan om iedereen te informeren over het zomerse activiteitenaanbod. "Zeven weekends lang tuffen we naar Beauvoorde, Avekapelle, Egewaartskapelle, Steenkerke, Bulskamp en Houtem", zegt cultuurschepen Nathalie Delva (CD&V). "Op zaterdag belichten we onze archiefbeeldendatabank Westhoek Verbeeldt en op zondag om 11 uur weerklinkt een aperitiefconcert. Dat past in het project 'Artiest zoekt feestneus' waarbij we minder bekende artiesten uitnodigen op een buurtfeest. Het zevende weekend, zondag 23 juni, is iedereen welkom in het stadspark van Veurne voor een XXL-concert. Een lokale vereniging baat telkens de bar uit. Nu zater- en zondag zijn we te gast bij het kasteel in Beauvoorde. Dan laat de Bazielband van zich horen." Het volledige programma is te verkrijgen bij de dienst Cultuur en Toerisme op 058/33.55.31 of infotoerisme@veurne.be. (GUS)