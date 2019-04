Cannabisplantage met 500 planten opgerold in Veurne JHM

05 april 2019

13u08 4 Veurne In een oude woning buiten het centrum van Veurne werd vrijdag een professionele cannabisplantage ontdekt. Daarbij werden 500 oogstklare cannabisplanten aangetroffen, geld en luxevoertuigen in beslag genomen en werden er drie mannen opgepakt. “Dankzij de samenwerking met anderen kan ons kleine lokale recherche toch grote resultaten halen”, zegt korpschef Devid Camerlynck.

Waar de plantage precies ontdekt werd kan de politie gelet op het lopende onderzoek niet vermelden. Het gaat om een oude woning buiten het centrum van Veurne en buiten de bebouwde kom. De woning is evenwel niet afgelegen en er liggen nog huizen in de straat. De politiezone Spoorkin had de situatie er al enige tijd in de gaten en voerde een onderzoek waarbij opnieuw verdachte bewegingen werden opgemerkt. De onderzoeksrechter in Veurne werd gevat voor een onderzoek en vrijdagochtend werd een inval gedaan. Er werden een 500-tal cannabis-planten aangetroffen in divse ruimtes, klaar voor de oogst. Het labo van de Federale Politie kwam ter plaatse om bewijslast te verzamelen. Er werden drie mannen, twee Serviërs en een Zweed in het kader van het onderzoek opgepakt in Veurne en in Middelkerke. Tijdens de huiszoekingen werd een halve kilo cannabis klaar voor gebruik aangetroffen, 25.00€ cashgeld , 2 zware dieselgeneratoren en 2 luxe voertuigen in beslag genomen.

Mooi resultaat

“Cannabisgebruik is niet zo onschuldig als het lijkt en we willen niet enkel het gebruik aanpakken, maar ook de handel. Een plantage op het grondgebied van onze zone kunnen ontmantelen is voor ons dan ook een mooi resultaat,” meldt de korpschef Devid Camerlynck. “De samenwerking met het Labo, de politiezone Middelkerke en het parket is voor onze zone van cruciaal belang om dossiers als deze te kunnen aanpakken, waarbij onze kleine, lokale recherche door hun inzet grote resultaten kan boeken”. De aangetroffen planten werden samen met de diensten van Stad Veurne opgeruimd en vernietigd. Het onderzoek zal worden verdergezet om het circuit in kaart te brengen.”