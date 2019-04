Cannabisgebruiker tegen rechter: “meer fouten in gerecht dan in mij” JHM

05 april 2019



Een 30-jarige cannabisgebruiker uit Veurne zei de strafrechter in Veurne vrijdagochtend eens goed zijn mening. D.C. riskeert de herroeping van een vonnis uit 2017 waarbij hij twee jaar cel met uitstel kreeg. Hij leefde de voorwaarden niet na en dreigt nu twee jaar effectief te moeten brommen. De belangrijkste voorwaarde die hij niet naleeft is het feit dat hij blijft cannabis gebruiken en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. “Ja en? Elk zijn verslaving hé. De ene gaat drinken en de andere gokt en ikzelf rook mijn jointjes. Ik moet van jullie stoppen maar wil dat eigenlijk niet. Maar mij slepen jullie wel voor het gerecht, terwijl zovele anderen op straat roken en dat mogen doen. Of ik fout ben? Oh, er zitten veel meer fouten in het gerecht dan in mij hoor”, sprak D.C. laconiek. Nadat de rechter de schouders ophaalde en zei dat hij op 3 mei zou oordelen, verliet D.C. de zaal met het niet mis te verstane ‘kl***zakken’.