Cafébaas krijgt 17.500 euro voor doorgesneden pees 16 februari 2018

De uitbater van café De Soetasse in Veurne krijgt ongeveer 17.500 euro van een 28-jarige Marokkaanse vrouw die in Spanje woont. Op 13 april vorig jaar ontstak W.F. in een ware furie in het café en ging ze uitbater J.S. te lijf. De vrouw was dronken en viel ook andere gasten lastig. Uitbater J.S. wilde haar in bedwang houden. De vrouw gooide alle glazen in het rond en verbouwde het halve café. Daarna ging ze J.S. te lijf met een stuk gebroken glas. Ze verwondde hem in zijn gezicht en sneed een pees in zijn hand door. "Mijn cliënt is voor 3 procent blijvend invalide aan zijn hand", zegt advocaat Dirk Waeyaert. De uitbater kreeg in eigen naam zo'n 13.000 euro schadevergoeding, de rest is voor zijn zaak. De vrouw zelf was niet aanwezig op haar vonnis. Ze woont terug in Spanje. Ze kreeg twee jaar cel en 1.600 euro boete, beide met uitstel. (JHM)