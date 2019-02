Buschauffeur ‘na 2 miljoen kilometer’ eerste keer gestraft, en wel voor gsm’en achter stuur JHM

04 februari 2019

14u31 0 Veurne Een buschauffeur uit Veurne met 2 miljoen kilometers op de teller is voor het eerst door de politierechter veroordeeld. Hij gebruikte zijn gsm tijdens het rijden. Al zegt de man zelf wel dat er niets van aan is.

De politieagent die D.V. op 30 oktober betrapte langs de Nieuwpoortkeiweg kwam getuigen en dan nog weerlegde D.V. alles. “Ik was al gestopt om mijn laatste passagier in Veurne af te zetten en mijn gsm bevond zich in mijn tas. Ik heb die nooit in mijn handen gehad, hoogstens mijn tas verplaatst. 2 miljoen kilometer heb ik al gereden, nooit heb ik mijn gsm in mijn hand gehad achter het stuur. Die agent heeft dat verkeerd gezien, hij bevond zich dan ook een heel eind van mij vandaan.” De agent ontkende dat, maar zei wel dat D.V. de gsm in zijn handen had maar er niet mee belde of sms’te. Hij kreeg 200 euro boete, volledig met uitstel.