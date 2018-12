Bromfietser (70) naar ziekenhuis na val JHM

04 december 2018

16u56

Een chauffeur van een Lijnbus die deze middag reed in de Lindendreef in het centrum van Veurne merkte vanachter zijn raam opeens op hoe een bromfietser op het fietspad hard ten val kwam. De man was blijven haperen aan een auto en maakte daarbij een lelijke val. De chauffeur belde naar de hulpdiensten waarna een ambulance en de politie ter plaatse kwamen. De verwondingen bleken uiteindelijk mee te vallen. De 70-jarige man werd in de ambulance verzorgd en werd daarna bij hem thuis afgezet.