Britten vragen uitlevering in verband met zedenzaak uit 1986 02u34 0

Het Britse gerecht heeft intussen ook de uitlevering gevraagd van Peter H. (57). De man, afkomstig uit de Londense wijk Hammersmith, is namelijk een verdachte van een zedenzaak uit 1986. Het DNA van Peter H. werd na afname bij zijn arrestatie, zo'n 22 maanden geleden, ook naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd en blijkt overeen te komen met een staal uit een oud verkrachtingsdossier. Het parket van Veurne bevestigt. "In het Verenigd Koninkrijk verjaren zedenzaken niet en daarom is de uitlevering alsnog gevraagd", reageert Filiep Jodts, procureur van het parket van Veurne. "De man zal wel eerst in ons land berecht worden voor de inbrakenreeks en kan pas daarna uitgeleverd worden. Er is wellicht een mogelijkheid om de straf die hij bij ons zal oplopen in zijn land van herkomst uit te zitten", besluit Jodts. (BBO)