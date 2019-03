Britten riskeren 18 maanden cel voor stelen van van oplegger die later in brand werd gestoken Bart Boterman

26 maart 2019

18u41 0 Veurne Twee Britten zijn dinsdagmorgen voor de strafrechter verschenen voor de diefstal van een oplegger op het industrieterrein in Veurne. Nadat de oplegger in Frankrijk werd gevonden en de dieven werden opgepakt, staken handlangers de in beslag genomen trekker en oplegger in brand.

De diefstal dateert al van in juni 2017. “Via het track-and-tracesysteem werd de oplegger in Frankrijk onderschept. De twee inzittenden werden opgepakt en de truck met oplegger in beslag genomen. Wat bleek? Ook de truck stond geseind en was gestolen in Engeland. Vrijwel meteen na die diefstal maakten ze de oversteek naar het vasteland en stalen ze de oplegger in Veurne. Wat nadien de bedoeling was, is ons nog steeds onbekend”, aldus de procureur tijdens het proces.

De twee arrestanten losten niets. “Zes dagen na de onderschepping in Frankrijk werd de trekker met oplegger in brand gestoken bij de takeldienst. Om maar te schetsen in welk milieu we ons bevinden”, ging de procureur verder. De speurders waren een Belg op het spoor gekomen die mogelijk de spilfiguur was, maar de man was steeds spoorloos en overleed in verdachte omstandigheden in Spanje.

Borgsom

In de loop van het onderzoek werden de twee Britten gelost voor een borgsom van 10.000 euro. Wilden ze nog aanspraak maken op die som, dan moesten ze persoonlijk aanwezig zijn op het proces. Ze lieten zich echter vertegenwoordigen door een advocaat en bleven in Engeland. Het openbaar ministerie vroeg 18 maanden cel en de verbeurdverklaring van de borgsommen.

“Mijn cliënten waren in België en zaten zonder werk. Iemand klopte op het raam van de truck voor een opdracht, namelijk een oplegger ophalen en overbrengen. Ze hebben die zeker niet gestolen. Ze zijn zelf slachtoffer”, sprak hun advocaat. Hij ging voor de vrijspraak. Het openbaar ministerie merkte fijntjes op dat de twee bekend staan als veelplegers in het Verenigd Koninkrijk. Vonnis 23 april.