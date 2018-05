Brandweerman gewond bij redden reebok 28 mei 2018

Langs de Iepersesteenweg in Veurne is zaterdag een reebok aangereden door een wagen. Het dier was na de aanrijding in een gracht gesukkeld en kon er niet meer op eigen kracht uit. De brandweer kwam ter plaatse en probeerde de reebok uit zijn penibele situatie te redden. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot. Een brandweerman raakte zelfs lichtgewond toen hij een stamp kreeg van het dier. Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.





De reebok kon uiteindelijk wel gevangen worden. Het werd overgebracht naar een dierenarts, maar raakte niet gewond. De wagen die het dier aanreed, raakte licht beschadigd. (MMB)