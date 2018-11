Brandweer rukt weer uit naar internaatsgebouw 26 november 2018

02u23 0

Het heeft vrijdagavond opnieuw gebrand in een voormalig internaatsgebouw van de GO! basissschool in Veurne. Buurtbewoners sloegen rond middernacht alarm toen ze vlammen zagen opstijgen uit het verlaten paviljoen achteraan het schooldomein op de Brugsesteenweg. De brandweer trof een van de gangen zwartgeblakerd aan. De paviljoenen hingen vol rook en werden geventileerd. In het verleden moest de brandweer al drie keer uitrukken voor kleinere brandjes in de oude internaatsgebouwen. De gebouwen zijn verwaarloosd en worden regelmatig bezocht door hangjongeren.





(SDVO)