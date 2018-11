Brandweer klaar voor jaarlijkse Barbaraviering 29 november 2018

02u25 0

We zijn bijna begin december en dat betekent dat de hoogdag voor de brandweermannen er weer aankomt. Op 4 december is het immers de naamdag van de heilige Barbara en dat wordt in veel brandweerkazernes dit weekend al gevierd, naar jaarlijkse gewoonte. De heilige Barbara zou begin tweede eeuw geleefd hebben en werd vermoord door haar eigen vader, die daarop door de bliksem dodelijk werd getroffen. Sindsdien is Barbara de beschermheilige tegen brand, bliksem en de plotselinge dood. Zo wordt er komende zaterdag gevierd in de brandweerkazerne in de Nijverheidsstraat in Veurne. Ook de gebrevetteerde brandweermannen worden in de bloemetjes gezet. Bij incidenten zijn de brandweerlieden uiteraard als vanouds beschikbaar en zoals gewoonlijk snel op pad. (JHM)