Brandweer helpt vrouw na verfpotongelukje 07 maart 2018

De brandweer van Veurne liet gisterenmiddag haar goeie hart zien nadat een oudere vrouw uit Vleteren een ongelukje had met een verfpot.De dame was in de Vaartstraat van Veurne gaan winkelen en had haar aankopen, etenswaren en een potte witte verf van 10 liter in haar koffer gestopt. Toen ze nog extra aankopen in de koffer wilde steken kantelde de pot verf van 10 liter om en begon te lekken. In paniek greep de vrouw de verfpot vast bij het deksel maar dat liet los. Het gevolg was een grote smurrie: zowel de koffer van de auto, het koetswerk, de straat, het fietspad en de kledij van de vrouw zaten vol met witte verf. In paniek belde ze om hulp bij de brandweer. Die reinigden niet alleen het wegdek en strooiden absorberende korrels in de gracht tegen de verf maar hielpen ook de vrouw uit de nood. "We konden uiteraard niet alles opruimen, maar de vrouw was toch erg blij met onze hulp. Zo kon ze toch nog een béétje toonbaar naar huis", klinkt het bij de brandweer. (JHM)