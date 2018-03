Brandweer excuseert zich bij koppel CARINE EN DANNY SPELEN VIER DAGEN NOODGEDWONGEN NOODCENTRALE BART BOTERMAN

01 maart 2018

02u38 0 Veurne Met loeiende sirenes, een doos pralines en een bos bloemen is de brandweerzone Westhoek zich gisterenmiddag gaan excuseren bij Carine Maricau en Danny Maes uit Adinkerke. Het echtpaar verzorgde namelijk vier dagen lang noodgedwongen de dispatching, omdat het nummer van de Veurnse kazerne door een softwareprobleem naar hen werd doorgeschakeld.

Danny en Carine wisten vorige week woensdag niet wat er gebeurde toen verschillende mensen aan hun telefoon hingen en vroegen naar de brandweerkazerne van Veurne.





"We dachten dat sommigen ons voor de gek hielden en begrepen er niets van. Tot we zelf werden opgebeld door de brandweer. Er was een probleem met de doorschakeling van het vaste nummer van de kazerne van Veurne. Vier dagen lang kregen we telefoons, onder andere van iemand die in paniek belde omdat zijn schouw in brand stond. We dachten er even over om niet meer op te nemen, maar dan zouden mogelijk mensen in nood niet worden geholpen. Dat wilden we niet op ons geweten hebben. Telkens verwezen we de mensen door naar het noodnummer 112", vertellen Danny (61) en Carine (60).





Plichtsbewust

Het probleem is intussen opgelost. Brandweerzone Westhoek stond erop om het echtpaar persoonlijk te gaan bedanken. Brandweermannen Andrew Oreel en Miguel Dolfen van het korps van Veurne trokken gisteren rond 14 uur met loeiende sirenes, een doos pralines en een bos bloemen naar het huis van Carine en Danny. "Om ons te excuseren voor het ongemak en om jullie te bedanken voor jullie plichtsbewustheid. Het is nobel van jullie dat jullie na de zoveelste telefoon nog steeds rustig bleven en iedereen doorverwezen naar het noodnummer 112", spraken de twee brandweerlieden, toen Carine en Danny nietsvermoedend hun voordeur open deden.





Carine en Danny waren enorm opgezet met de bedankingsactie en trakteerden brandweermannen Andrew en Miguel op een tas koffie, een koekje en een gezellige babbel.





"Mochten jullie ooit nog een roeping vinden en dispatcher willen worden, kunnen jullie alvast bij ons solliciteren", grapten Miguel en Andrew nog.





Fout in software

Intussen is nog steeds niet helemaal duidelijk wat precies aan de basis lag van de foute doorschakeling, nota bene naar een compleet ander nummer. "Het probleem is ontstaan in de software van het doorschakelingsysteem, maar wat precies is niet duidelijk. Verder wordt ook onderzocht hoe het komt dat dit probleem vier dagen lang heeft moeten duren", voegt Kristof Louwagie, woordvoerder van brandweerzone Westhoek, nog toe. "Met deze actie willen we tevens nog eens benadrukken dat mensen in een noodsituatie het algemeen nummer 112 moeten bellen in plaats van dat van de lokale kazerne. Via 112 kom je steeds bij de juiste dienst terecht", aldus Kristof Louwagie.