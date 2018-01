Brandstichter in ziekenhuis vrijuit: nog last van verdoving 02u39 0

Een 62-jarige man uit Veurne, die een fikse celstraf riskeerde omdat hij zijn ziekenhuisbed in het AZ West in Veurne in brand heeft gestoken, is vrijgesproken. Door de verdoving was hij volgens een deskundige niet verantwoordelijk voor zijn daden. Op 10 november vorig jaar ontwaakte Marc A. uit narcose na een operatie. Toen hij merkte dat hij vastgebonden was, reageerde de man razend. Hij kon een aansteker uit zijn zakken halen en stak zijn eigen lakens in brand. In zijn brandende bed rookte de man nadien rustig een sigaretje. Er moesten 24 patiënten geëvacueerd worden. De brandweer moest de gangen van het ziekenhuis langdurig verluchten. Volgens de deskundige was hij nog zwaar onder invloed door de verdoving en kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daden. (JHM)