Brand bij Pepsico: productielijn buiten dienst 20 januari 2018

02u34 0

In de productieruimte van voedingsfabrikant Pepsico langs de Albert I-laan is donderdagavond rond 19.30 uur brand uitgebroken. De brand onststond in een bakoven in de ruimte waar de Lay's-chips worden gemaakt. Medewerkers van het bedrijf konden de oven sluiten voor het vuur zich verspreidde. De brandweer kwam ter plaatse. Het vuur zelf was vrij snel onder controle, maar de oven zelf raakte zwaar beschadigd. Het vuur ontstond wellicht ter hoogte van de mechanische kleppen van de oven. De brandweer had twee uur nodig om een deel van de oven te demonteren om de kleppen te verwijderen. Niemand van de werknemers raakte gewond. Productielijn 1 blijft wellicht buiten dienst tot de oven vervangen is. (BBO/JHM)