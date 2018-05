Botsing met drie wagens 03 mei 2018

In de Berkenlaan in Nieuwstad Veurne kwam het gisterenochtend tot een botsing waarbij drie voertuigen betrokken waren. Dat gebeurde toen twee wagens elkaar wilden kruisen, maar de straat te smal was door een geparkeerde auto. Daardoor botsten een Dacia Duster en een Volkswagen Passat op elkaar. Bij het ongeval was er blikschade maar vielen geen gewonden. De brandweer moest er nadien het wegdek nog gaan reinigen. (JHM)