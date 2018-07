Boetprocessie trekt door straten 24 juli 2018

02u44 0

Zondag 29 juli om 15.30 uur vertrekt de Boetprocessie aan de Sint-Walburgakerk in Veurne. Honderden figuranten stappen dan door de centrumstraten. Ze beelden het leven van Christus uit.





"De traditie begon midden zeventiende eeuw toen kanunnik Jacob Clou van de Veurnse Sint-Niklaasabdij een boetetocht in Veurne organiseerde. Sindsdien is het een jaarlijkse gewoonte", zegt coördinator Gilbert Vanlerberghe. "Nieuw dit jaar zijn de attributen die we wat hebben verplaatst en de verscherpte aandacht voor het geschreven woord. We hebben verder een nieuwe gids uitgegeven met duiding over de processie. Tot slot kan je tot midden augustus meedoen aan een fotozoektocht in het centrum. Je ziet een reeks van zestien foto's uit de Boetprocessie. Zoek de passende nummers en beantwoord de vragen." Check www.boetprocessie.be voor alle praktische informatie.





(GUS)