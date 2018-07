Boetprocessie trekt door straten 30 juli 2018

In Veurne trok gisterenmiddag opnieuw de Boetprocessie door de straten. Terwijl aanvankelijk gedacht werd aan maatregelen tegen de hitte, kreeg de processie uiteindelijk af te rekenen met een regenbui. Desondanks verzamelden heel wat toeschouwers langs het parcours. Sinds 1646 wordt de processie georganiseerd door de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker. Figuranten brachten ook gisteren taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven in een Oudnederlandse evocatie. De processie gaf dit jaar meer aandacht aan het geschreven woord. De Boetprocessie is dan wel voorbij, tot midden augustus kan je nog meedoen aan een fotozoektocht in het centrum van Veurne.





