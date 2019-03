BINNENKIJKEN. Nieuw woonproject aan Veurnse Zuidburg biedt assistentiewoningen 2.0 aan Van de commerciële redactie

09u00 0 Veurne Op 1 april opent in Veurne het prestigieuze project Zuidburg. Dat zijn 100 assistentiewoningen waarin de juiste balans tussen zelfstandig wonen en begeleiding centraal staat. Het project richt zich in het bijzonder op 60-plussers die op zoek zijn naar een woning op maat, die hun autonomie niet op willen geven en die willen genieten van beschikbare professionele zorgverlening.

Veurne is vanaf 1 april een wooncomplex rijker. Ter hoogte van de Zuidburg in Veurne openen 100 assistentieflats de deuren. Het project pakt uit met de bijzondere ligging in het hartje van de Westkust, op een steenworp van het Veurnse stadscentrum maar ook vlakbij de kustlijn. “In 2050 telt België 4 miljoen mensen die ouder zijn dan 60 jaar, weten we uit cijfers van de FOD Economie. De vergrijzing groeit, net als de nood aan aangepaste woonvormen”, vertelt Erwin Vermeesch, projectverantwoordelijke van Residentie Zuidburg. “En daar spelen wij op in met dit project. Want wij bieden de perfecte middenweg aan tussen zelfstandigheid en zorg in een mooie en luxueuze setting. En we houden het geheel betaalbaar!”

Huiselijk wonen

De appartementen zijn bewust groot en huiselijk gemaakt. “Veel mensen vrezen voor hun privéleven wanneer zij verhuizen naar een aangepaste woning. Hiermee hebben wij rekening gehouden”, zegt Erwin Vermeesch. “Gemiddeld bieden de serviceflats een woonoppervlakte van 60° vierkante kilometer aan, maar er zijn ook een aantal grotere flats. Het wooncomplex is gebouwd vlakbij de Lovaart. In de nabije toekomst zal ook een fiets- en voetgangersbrug geplaatst worden over de vaart en de ringweg, om de verbinding tussen het woonzorgcentrum en de Veurnse binnenstad te vergemakkelijken.”

Veel mensen vrezen voor hun privéleven wanneer zij verhuizen naar een aangepaste woning. Hiermee hebben wij rekening gehouden Erwin Vermeesch

Wat de assistentiewoningen verder bijzonder maken is de moderne architectuur en de functionele inrichting binnenin. De gangen zijn tot 3 meter breed en ook de flats zelf zijn volledig aangepast aan de toekomstige bewoners. Zo is elke woning rolstoeltoegankelijk en zijn er vijf beddenliften aanwezig. Op het gelijkvloers kunnen bewoners ook genieten van een kapsalon, een kinepraktijk, een pedicure, een dokterspraktijk en een fitness. Op het eerste verdiep bevindt zich de brasserie met 100 zitplaatsen en een terras. Helemaal bovenaan is er nog een polyvalente ruimte waar de bewoners én hun bezoekers in een mooie setting kunnen genieten van een drankje.

Voor een appartement betaal je tussen de 210.000 en de 385.000 euro. Wie interesse heeft in de flats kan een bezoekje brengen tijdens de Dag van de Zorg op 17 maart 2019. Meer info over het project en over de opendeurdagen tijdens de Dag van de Zorg vind je op hun website. Je kan ook contact openemen via het nummer 058 51 94 63.